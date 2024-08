Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup. Gefährliche Körperverletzung am Bahnhof.

Lippe (ots)

Am Donnerstagmittag (15.08.2024, 13:45 Uhr) eskalierte nach verbalen Streitigkeiten eine Situation am Bahnhof in Barntrup und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen wurden ein 24-jähriger Mann, ein 39-jähriger Mann und ein 16-jähriger Jugendlicher durch gegenseitige Schläge, sowohl mit als auch ohne den Einsatz eines Fahrradschlosses und eines Teleskopschlagstocks, leicht verletzt. Es handelt sich bei allen Beteiligten um Barntruper. Die Polizei hat Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell