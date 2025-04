Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beifahrerin verletzt sich bei Auffahrunfall leicht

Weimar (ots)

Sonntagmittag befuhr eine 36-jährige Dacia-Fahrerin hinter einem 45- jährigen VW-Fahrer die Landstraße 1056, aus Richtung Mönchenholzhausen kommend, in Richtung Klettbach. In Höhe der Ampel an der Anschlussstelle A4 musste der VW-Fahrer verkehrsbedingt halten. Die 36-Jährige bemerkte das zu spät und fuhr auf. Durch den Aufprall verletzte sich die 74-jährige Beifahrerin im VW leicht. Sie wurde vor Ort ambulant versorgt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von 12000 Euro. Der Dacia war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

