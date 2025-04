Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchter Kellereinbruch

Weimar (ots)

Am Sonntagnachmittag versuchte ein unbekannter Täter in den Keller eines Mehrfamilienhauses auf dem August-Bebel-Platz einzubrechen. Hierfür versucht er gewaltsam das Kellerschloss zu öffnen. Vermutlich wurde er dabei vom Sohn des 51-jährigen Kellerbesitzers gestört. Der wollte sein Fahrrad in den Keller bringen, als ihm dort eine unbekannte Person entgegenkam. Somit blieb es bei einem versuchten Einbruch und einem Sachschaden von etwa 100 Euro.

