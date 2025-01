Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Feuerwehr Huntlosen zu Besuch bei den "fliegenden Augen" aus Rastede

Bild-Infos

Download

Huntlosen / Rastede (ots)

Am Samstag, den 4. Januar 2025 war die 1. Gruppe der Feuerwehr Huntlosen zu Besuch bei der Polizeihubschrauberstaffel des Landes Niedersachsen in Rastede.

Hier sind zwei der insgesamt vier niedersächsischen Polizeihubschrauber stationiert. Ein weiterer Standort befindet sich am Flughafen Langenhagen in Hannover. Von den beiden Startpunkten aus ist jeder Ort des Bundeslandes in max. 30 Minuten erreichbar.

Im Rahmen des "Gruppenabschlusses", welchen die drei wechselnden Einsatzgruppen jährlich begehen, bekamen nun 13 Huntloser Kamerad:innen den gesamten Standort inklusive der beiden Einsatzhubschrauber erklärt. Natürlich durfte auch jeder einmal selbst in ihnen Platz nehmen. Im Inneren der Flugmaschinen gab es viel Technik zu entdecken. Ein besonderes Highlight war der Bedienplatz für die hochauflösende Wärmebildkamera. Sie macht die Maschinen mit einer Fluggeschwindigkeit von bis zu 256 km/h zu einem "fliegenden Auge", dem fast nichts entgeht.

Wir bedanken uns bei den Beamten der zentralen Polizeidirektion Niedersachsen für die hochinteressante Führung und die einzigartige Möglichkeit die Hubschrauber aus nächster Nähe begutachten zu können.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Oldenburg, übermittelt durch news aktuell