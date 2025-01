Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Jugendfeuerwehr Ganderkesee begeistert beim "KNUTschen"

Bild-Infos

Download

Ganderkesee (ots)

Am vergangenen Sonntag fand auf dem Marktplatz in Ganderkesee das alljährliche "KNUTschen" statt - ein beliebtes Event, bei dem Besucher gemütlich an Imbissständen verweilen und ihre ausgedienten Weihnachtsbäume abgeben können. So endet die Weihnachtszeit auf stimmungsvolle Weise.

Die Jugendfeuerwehr Ganderkesee ist seit nunmehr neun Jahren fester Bestandteil dieser Veranstaltung. Schon zu Beginn der Weihnachtszeit schmücken die Jugendlichen gemeinsam mit der Kinderfeuerwehr die Tannenbäume, die im Ortskern aufgestellt werden. Nach den Feiertagen übernehmen sie das Abschmücken und transportieren die Bäume anschließend zu Volker Kreyes Team, das diese professionell schreddert. Auch private Weihnachtsbäume können dort abgegeben und vor Ort zerkleinert werden.

Ein Höhepunkt des Events ist das Tannenbaum-Weitwurfturnier, das die Jugendfeuerwehr organisiert. Teilnehmer können sich direkt vor Ort anmelden und erhalten je nach Kategorie - Herren, Damen oder Kinder - einen passenden Baum, um ihre Wurfkünste unter Beweis zu stellen. Die Siegerehrung findet am Abend statt. Da nicht alle Gewinner bis dahin bleiben können, werden diese nachträglich kontaktiert, um ihre Preise, quasi als verspätete Weihnachtsgeschenke, entgegenzunehmen.

Für alle kleinen und großen Gäste, die lieber nicht werfen wollten, gab es die Möglichkeit, ein Tanklöschfahrzeug hautnah zu erleben. Kinder konnten sogar in das Fahrzeug einsteigen und es ausgiebig erkunden.

Trotz des wechselhaften Wetters wurden in diesem Jahr beeindruckende Rekorde erzielt:

Herren: 5,05 Meter

Damen: 4,85 Meter

Kinder: 3,65 Meter

(Dieser Stand wurde während unseres Besuchs vor Ort notiert.)

Ein großes Dankeschön geht an alle Helfer und Besucher, die dieses Event auch in diesem Jahr zu etwas Besonderem gemacht haben. Wir freuen uns schon jetzt auf das nächste "KNUTschen" im kommenden Jahr!

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Oldenburg, übermittelt durch news aktuell