POL-IZ: 241205.1 Brunsbüttel: Zeugen nach Einbruchsserie gesucht

Brunsbüttel (ots)

In der Nacht zum 4. Dezember 2024 ist es in Brunsbüttel zu mehreren Einbruchstaten und einfachen Diebstählen gekommen. Zumeist stahlen die Eindringlinge Fahrräder, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Am Abend des Mittwochs oder in der Nacht zum Donnerstag begaben sich Unbekannte auf mehrere Grundstücke in den Straßen Am Belmermoor, Fischerweg, Sattlerweg, Steinmetzring, Leibnizstraße, Töpferstraße, Kantstraße und Griftweg und drangen dort in Schuppen oder Fahrzeuge ein. Sie entwendeten mehrere Fahrräder, teils blieben die Taten auch im Versuchsstadium stecken.

Hinweise auf die Täter liegen aktuell nicht vor. Die Polizei sucht daher nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie sollten sich an die Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 wenden.

Merle Neufeld

