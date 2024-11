Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Farbschmierereien in Arzheim - Zeugen gesucht

Landau (ots)

In der Nacht vom 31.10.2024 auf den 01.11.2024 wurden im Gebiet Landau-Arzheim diverse Objekte mit Graffiti besprüht. Nach bisherigen Erkenntnissen sind 22 Objekte betroffen. Die Gesamtschadenshöhe muss hierbei noch ermittelt werden. Strafverfahren wurden eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

