Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen

Rohrbach (ots)

Vier PKW befuhren am Donnerstagnachmittag, den 31.10.2024, gegen 17:15 Uhr, hintereinander die A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens musste das vorderste Fahrzeug abbremsen. In der Folge fuhren die weiteren Fahrzeuge aufeinander auf. Aufgrund des Aufpralls der Fahrzeuge wurden zwei Personen verletzt und mussten ärztlich versorgt werden. Durch die Anstöße wurden alle vier Fahrzeuge beschädigt und ein Fahrzeug musste in der Folge abgeschleppt werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entstand ein Sachschaden von ungefähr 15 000EUR. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die A65 kurzzeitig gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell