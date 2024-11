POL-PDLD: Fahrraddiebstahl aus Garage

Landau (ots) - Am 31.10.2024 gegen 20:05 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Hans-Boner-Straße ein. Der Hauseigentümer, der sich zum Tatzeitpunkt nicht in seinem Anwesen aufhielt, konnte die Täter über die Überwachungsanlage beobachten und den Einbruch der Polizei melden. Noch bevor die nur wenige Minuten später eintreffende Polizeikräfte vor Ort waren, konnten die Täter in unbekannte Richtung ...

