POL-PDLD: Landau - Widerstand geleistet

In den frühen Morgenstunden am Samstag wurde der Polizei Landau gegen 04:00 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung zwischen drei Männern auf dem Danziger Platz in Landau gemeldet. Bei einer Überprüfung der Örtlichkeit liefen die drei Männer bei Erblicken der Streifenwagen in unterschiedliche Richtungen davon. Einer der drei Männer konnte durch die Polizisten eingeholt werden. Da der 28-jährige stark alkoholisiert und auch deutlich aggressiv war, war eine Sachverhaltsklärung nicht möglich. Aufgrund des aggressiven Auftretens sollte der 28-Jährige in Gewahrsam genommen werden. Hierbei wehrte sich der 28-Jährige so heftig, dass zwei Polizeibeamte leicht verletzt wurden. Weiterhin beleidigte der 28-Jährige die eingesetzten Beamten fortlaufend. Anschließend wurde der Beschuldigte in einer Zelle der Polizei Landau in Gewahrsam genommen. Aufgrund der Alkoholisierung des 28-Jährigen während der Tatbegehung, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen den 28-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Widerstands und Beleidigung gegen Polizeibeamte eingeleitet.

Hinweise zu der vorangegangenen körperlichen Auseinandersetzung oder den möglichen Tatbeteiligten nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per E-Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

