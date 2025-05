POL-PDLD: Landau - Betrunkener E-Scooter-Fahrer ohne Versicherungsschutz

Offenbach an der Queich (ots) - Am gestrigen Vormittag wurde in dem Zeitraum von 08:00 Uhr bis 09:10 Uhr in der Hauptstraße in Offenbach an der Queich eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Bei erlaubten 30 km/h fuhren insgesamt 15 Verkehrsteilnehmer zu schnell. Der Spitzenreiter an diesem Tag war mit 50 km/h unterwegs. Weiterhin wurden bei zwei Verkehrsteilnehmern Mängel am Fahrzeug festgestellt, die im Nachhinein ...

mehr