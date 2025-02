Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Ermittlungserfolg nach Brandstiftungen in Olpe und Gerlingen

Olpe/Wenden (ots)

Am Abend und in der Nacht des 23. Februar kam es in Olpe und Gerlingen zu mehreren Bränden von Mülltonnen. In Olpe hatte dabei auch ein Gebäude Schaden genommen. Der Gesamtschaden wurde auf einen höheren vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Mittlerweile können die Brandermittler der Polizei Olpe einen Ermittlungserfolg vermelden. Nach intensiven Ermittlungen richtet sich der Tatverdacht gegen zwei Kinder im Alter von 13 Jahren sowie einem Jugendlichen im Alter von 16 Jahren. Einer der beiden 13-Jährigen hat die Taten vollumfänglich gestanden. Entsprechende Gefährderansprachen wurden durchgeführt. Auf Grund fehlender Strafmündigkeit der zwei 13-Jährigen wird sich nur der Jugendliche weiterhin in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

