Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Achstetten - Pedelecs und Roboter gestohlen

In der Nacht auf Montag drangen Einbrecher in den Keller eines Mehrfamilienhauses in Achstetten ein.

Ulm (ots)

Am Montag um 6.45 Uhr stellte ein Bewohner den Einbruch in der Hauptstraße fest. Vermutlich in den Nachtstunden brachen Unbekannte eine Schlüsselbox neben der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses gewaltsam auf. Dann öffneten sie mit einem der Schlüssel die Tür zur Tiefgarage. Aus einem Abstellraum stahlen sie zwei Pedelecs. Die Täter verschafften sich auch Zugang zu den Kellerabteilen. An einem Abteil brachen sie die Tür auf und fanden zwei Hartschalenkoffer. In denen befanden sich humanoide Roboter. Die nahmen sie samt Koffer mit und flüchteten unerkannt. Bei den Robotern des Herstellers Aldebaran handelt es sich um das Modell Nao Evolution. Die Polizei Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07392/9630-0.

++++0172755

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell