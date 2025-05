POL-PDLD: Kandel, Geschwindigkeitskontrollen

Germersheim (ots) - Spitzenreiter mit 73 km/h bei Geschwindigkeitsüberwachung innerorts gemessen! Durch Kräfte der Polizeiinspektion Germersheim wurden am Freitag, den 09.05.2025, von 8:30 Bis 9:30 Uhr innerorts in der Josef Probst Straße in Germersheim Geschwindigkeitsmessungen mit der Laserpistole ...

mehr