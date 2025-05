POL-PDLD: Fahren ohne Fahrerlaubnis Freitag, 09.05.2025, 8:53 Uhr Lingenfeld, Am Hirschgraben

Rinnthal B 48 (ots) - Am 09.05.25, gegen 18 Uhr, ereignete sich zwischen Rinnthal und Hofstätten ein Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger Motorradfahrer kam aus Richtung Johanniskreuz gefahren. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit fuhr er in einer Kurve an die Leitplanke und stürzte über diese etwa 7 Meter in die Tiefe und kam im dortigen Bach verletzt zum liegen. Er wurde durch großes Feuerwehraufgebot ...

