POL-WAF: Ahlen. Motorradfahrer bei Auffahrunfall leicht verletzt

Warendorf (ots) - Am Donnerstag, 3.4.2025 wurde gegen 16.20 Uhr ein Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Am Bahnhof in Oelde gemeldet. Das Feuer brach scheinbar in einer Küche in einer Wohnung im 6. Obergeschoss aus. Keiner der rund 40 Bewohner des Hauses wurde verletzt. Kräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: Polizei Warendorf ...

