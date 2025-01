Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Körperverletzung in der Färberstraße (01.01.2025)

VS-Villingen (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, gegen 3:30 Uhr ist es auf der Färberstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung zwischen drei Beteiligten gekommen. Zunächst kamen die drei Männer in einer Kneipe aneinander. Der Streit verlagerte sich dann vor die Gaststätte, wo der 36-Jährige versuchte zu fliehen. Doch die beiden 38 und 28 Jahre alten Täter ließen nicht von ihm ab und wirkten nochmals auf ihn ein. Die hinzugerufene Polizei konnte einen der Beiden festnehmen. Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Villingen unter der Telefonnummer 07721 / 6010 in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell