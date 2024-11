Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verfolgungsfahrt von Haste bis Husum - Acht Verletzte, davon zwei Polizeibeamte

Nienburg (ots)

(ble) Am 30.11.2024, gegen 04:42 Uhr, kommt es im Rahmen einer sich ereigneten Verfolgungsfahrt zwischen Rehburg und Husum zu einem Verkehrsunfall zwischen dem flüchtigen Fahrzeug und einem Funkstreifenwagen. Insgesamt wurden 8 Personen verletzt, darunter zwei Polizeibeamte.

Gegen 04:23 Uhr entschloss sich eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Bad Nenndorf eine allgemeine Verkehrskontrolle eines Pkws mit Hannoveraner Kennzeichen in Haste durchzuführen. Die Polizeibeamten nutzten hierfür das Anhaltesignal, um dem Pkw-Führer das Vorhaben der Kontrolle mitzuteilen. Der zu kontrollierende Kleinwagen beschleunigte und entfernte sich in Richtung Wunstorf. Als weiteres Signal nutzten die Polizeibeamten nun auch das Blaulicht.

Der flüchtende Pkw-Führer missachtete weiterhin die Anhaltesignale der Beamten und setzte die Fahrt über Hagenburg in Richtung Winzlar sowie weiter nach Bad Rehburg fort. Im Zuge der Flucht wurde auch eine rote Ampel missachtet, wobei jedoch keine unbeteiligten Personen gefährdet wurden.

Die Flucht wurde durch den Renault Clio weiter in Richtung Rehburg fortgesetzt. Im Verlauf der Fahrt kam es durch den flüchtenden Pkw zu Geschwindigkeiten von über 140 Km/h. Zusätzlich zu den Polizeibeamten aus Bad Nenndorf waren ebenfalls Beamte aus Stadthagen sowie Stolzenau und Nienburg eingesetzt.

Die Fahrt setzte sich auf der L370 in Richtung Husum fort. Eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg fuhr ebenfalls auf der L370, dem Fluchtfahrzeug entgegen, mit der Absicht die Straße zu sperren und so die Flucht zu beenden. Bevor die Polizeibeamten die Möglichkeit des Sperrens hatten, überholte das Fluchtfahrzeug einen anderen Pkw und kollidierte frontal mit dem an dem rechten Fahrbahnrand stehenden Funkstreifenwagen.

Bei beiden Fahrzeugen kam es zu einem Totalschaden. In dem Renault befanden sich insgesamt sechs Personen. Der 18-jährige Pkw-Führer wurde begleitet von einer 17-Jährigen aus Neustadt am Rübenberge sowie einem 17-Jährigen, zwei 16-Jährigen und einem 15-Jährigen aus dem Bereich Minden-Lübbecke. Die meisten der Jugendlichen sind bereits mehrmals in der Vergangenheit polizeilich in Erscheinung getreten. Der Fluchtfahrer war in dem Clio vorerst eingeklemmt und wurde von der Feuerwehr Husum befreit.

Alle Unfallbeteiligten sind in umliegende Krankenhäuser verbracht worden. Die beiden verletzten Polizeibeamten sind leichtverletzt.

Für die Verkehrsunfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge war die L370 bis ca. 10:12 Uhr gesperrt.

Es wurden diverse Strafverfahren gegen die sechs Personen eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell