Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Bad Nenndorf (ots)

(kur) Am Mittwochabend, den 27.11.24, befährt ein silberner SUV, gegen 20.18 Uhr die Horster Straße in Bad Nenndorf in Richtung der Kreuzung Horster Straße und Bahnhofstraße. Auf Höhe der Firma MAST Elektro GmbH & Co. KG kommt der SUV-Fahrer von der Fahrbahn ab und fährt gegen einen Baum. Hierbei wurde der Baum so stark beschädigt, dass er in zwei Teile gebrochen ist. Nach dem Verkehrsunfall verlässt der SUV-Fahrer den Unfallort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das Unfallfahrzeug weist vermutlich starke Beschädigungen an der Front auf, insbesondere an dem rechten Radkasten.

Wer den Unfall beobachtet hat, Hinweise zum Fahrzeug geben kann oder wem in den vergangenen Tagen ein silbernes Fahrzeug mit starker Frontbeschädigung aufgefallen ist, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Bad Nenndorf unter der Telefonnummer 05723 74920 in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell