Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Festnahme nach Einbruch in Wohnhaus

Obernkirchen (ots)

(ma)

Ein ortsabwesender Wohnhausinhaber teilte der Polizei am gestrigen Donnerstag gg. 19.10 Uhr mit, dass er auf einer installierten Überwachungskamera seines Hauses in Obernkirchen, Bornemanns Tannen, zwei unbekannte Männer erkennen konnte, die sehr wahrscheinlich in das Gebäude einbrechen wollten. Ein erster eintreffender Funkstreifenwagen der Polizei Bückeburg konnte am Wohnhaus des Mitteilers zwei Einbrecher stellen, die zunächst in das Haus zurück flüchteten und danach zweimal vergeblich versuchten, das von Polizeibeamten teilumstellte Wohnhaus zu verlassen. Einem der Täter gelang es dennoch durch einen Sprung aus dem 1. Obergeschoß des Hauses in ein nahegelegenes Waldstück zu laufen und vor einem nachfolgenden Beamten im unwegsamen dunklen Gelände zu entkommen.

Bei der Hausdurchsuchung konnte im 2. Obergeschoß der zweite Täter durch Polizeibeamte widerstandslos festgenommen werden. Der 41jährige Mann aus der Region Hannover (Ronnenberg) hatte sich unter diversen Kleidungsstücken in einer Wandnische vor der Polizei versteckt.

Weitergehende Fahndungsmaßnahmen, unter Einbindung eines Polizeihubschraubers, führten nicht zum Auffinden des Flüchtenden. Jedoch stellte die eingesetzten Beamten fest, dass auch in das Nachbarhaus eingebrochen wurde, wo ebenfalls die Besitzer nicht anwesend waren. Auch hier wurde die Terrassentür aufgebrochen und vermutlich Schmuck gestohlen.

Der gestohlene Schmuck ist sehr wahrscheinlich identisch mit dem Schmuck, der bei dem Festgenommenen aufgefunden und beschlagnahmt wurde.

Die Ermittlungen des Kriminalermittlungsdienstes der Polizei Bückeburg und der Staatsanwaltschaft Bückeburg dauern an. Der festgenommene Ronnenberger verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam und wird noch heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bückeburg einem Haftrichter beim Amtsgericht Bückeburg vorgeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell