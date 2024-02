LPI-J: Wieder Graffiti-Sprayer unterwegs

Apolda (ots) - Am Sonntag, gegen 15 Uhr wurde in der Adolf-Aber-Straße in Apolda ein 35-jähriger einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann war mit einem E-Scooter unterwegs, an dem das Versicherungskennzeichen fehlte. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt und eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetzes erstattet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: ...

