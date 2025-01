Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen, Lkr. Tuttlingen) Unfallflucht auf der Engener Straße - 34-Jähriger fährt gegen Straßenlaterne und anschließend davon (02.01.2024)

Emmingen-Liptingen (ots)

Am Donnerstagabend hat sich auf der Engener Straße eine Unfallflucht ereignet. Gegen 21.40 Uhr hörte eine Anwohnerin einen lauten Knall und stellte bei der Nachschau fest, dass eine vor dem Haus stehende Straßenlaterne beschädigt worden war. Vor Ort stellten die Beamten lediglich Bruchteile eines beschädigten Fahrzeugs fest. Im Rahmen eines anderen Einsatzes fiel den Polizisten jedoch kurz darauf auf dem Parkplatz eines ganz in der Nähe gelegenen Einkaufsmarktes ein VW Passat mit starken Beschädigungen am Heck auf. Der im Wagen sitzende 34-jährige Fahrer gab in der Folge an von der Straße abgekommen und gegen die Laterne geprallt zu sein.

Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

An dem Passat entstand ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro, die Höhe des Schadens an der Laterne ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell