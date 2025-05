Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau/B38 - Mit 0,85 Promille in die Leitplanke

Landau/B38 (ots)

Am 09.05.2025 befuhr gegen 01:20 Uhr eine 24-jährige Opel-Fahrerin die B38 von Landau in Richtung Billigheim-Ingenheim. Hierbei musste sie angeblich einem Reh ausweichen und kollidierte mit der Leitplanke. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3500 Euro. Durch die aufnehmenden Beamten konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,85 Promille. Daher wurde der 24-Jährigen auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Sie wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell