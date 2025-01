POL-PPMZ: Dreister Ladendieb in der Mainzer Altstadt

Mainz (ots) - Am Dienstag, den 07.01.2025 kommt es gegen 21:00 Uhr in der Mainzer-Neustadt zu einem versuchten Diebstahl von einem E-Scooter. Eine 22-jährige Mainzerin geht am Dienstagabend durch die Bonifaziusstraße in der Mainzer Neustadt. Hier beobachtet sie einen Mann, der neben einem E-Scooter kniet und sich an diesem zu schaffen macht. Mittels Zange versucht er das Schloss des E-Scooters durchzuschneiden. Die Frau ...

mehr