Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: 22-jährige Mainzerin verhindert E-Scooter Diebstahl

Mainz (ots)

Am Dienstag, den 07.01.2025 kommt es gegen 21:00 Uhr in der Mainzer-Neustadt zu einem versuchten Diebstahl von einem E-Scooter.

Eine 22-jährige Mainzerin geht am Dienstagabend durch die Bonifaziusstraße in der Mainzer Neustadt. Hier beobachtet sie einen Mann, der neben einem E-Scooter kniet und sich an diesem zu schaffen macht. Mittels Zange versucht er das Schloss des E-Scooters durchzuschneiden.

Die Frau spricht den Unbekannten an und fragt ihn, was er da mache. Als dieser angibt, dass es sich um seinen eigenen E-Scooter handelt, wird die Mainzerin skeptisch und ruft die Polizei.

Der Mann bekommt daraufhin Panik und flüchtet. Die Einsatzkräfte können ihn im Umkreis nicht mehr antreffen.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

- Männlich - Ca. 1,80 - 1,90m - ca. 25 Jahre alt - Schlank - Schwarze Haare - Schwarzer, kurzer Bart - Weiße Hose - Schwarze Jacke

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell