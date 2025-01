POL-PPMZ: 25-jähriger Mainzer verliert durch Immo-Scam knapp 1.500 EURO

Mainz-Gonsenheim (ots) - Am Sonntagabend gegen 18:15 Uhr kam es zu einem Zechbetrug in der Elsa-Brändström-Straße in Mainz-Gonsenheim. Ein Taxifahrer transportierte zwei Fahrgäste von der Umgebung Hanau nach Mainz. An der Zieladresse angekommen, zahlten der Anfang 20-jährige Fahrgast und seine schätzungsweise 18-jährige Begleiterin nicht die Taxi-Rechnung. Vielmehr gaben sie an, dass eine weitere Person kommen ...

mehr