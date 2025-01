Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Taxifahrer bleibt auf Rechnung sitzen

Mainz-Gonsenheim (ots)

Am Sonntagabend gegen 18:15 Uhr kam es zu einem Zechbetrug in der Elsa-Brändström-Straße in Mainz-Gonsenheim.

Ein Taxifahrer transportierte zwei Fahrgäste von der Umgebung Hanau nach Mainz. An der Zieladresse angekommen, zahlten der Anfang 20-jährige Fahrgast und seine schätzungsweise 18-jährige Begleiterin nicht die Taxi-Rechnung. Vielmehr gaben sie an, dass eine weitere Person kommen würde, welche mit dem Taxi zurück nach Frankfurt fahren wolle. Diese Person würde die gesamte Rechnung begleichen. Der Taxifahrer bat die Heranwachsenden vor Ort zu warten, bis die weitere Person kommt. Die beiden ignorierten jedoch die Aufforderung und rannten in ein angrenzendes Wohnhaus. Der Taxifahrer blieb auf der Rechnung in Höhe von 200EUR sitzen.

Die beiden Personen können wie folgt beschrieben werden: 1. Person: - Männlich - Anfang 20 - Schlank - Ca. 1,80 m - Trägt eine Brille und eine Mütze

2. Person: - Weiblich - Ca. 18 Jahre alt - Schlank - Ca. 1,60 m - Schwarze Jacke

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell