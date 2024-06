Bundespolizeiinspektion See Neustadt / Holstein

BPOLI-See: Einsatzschiff BP 84 NEUSTADT - die Bundespolizei See auf der Kieler Woche 2024

Neustadt (ots)

Die Bundespolizei präsentiert sich als moderne Sicherheitsbehörde mit dem neuesten 86-Meter-Schiff der Potsdam-Klasse auf der Kieler Woche. Es ist eins von insgesamt vier Schiffen der Bundespolizei dieser Bauart. Seit heute liegt die BP 84 NEUSTADT im Bereich Bastion zwischen der Hörnbrücke und dem Norwegenkai. Noch bis zum 28. Juni 2024 habt ihr die Gelegenheit, das Schiff kennen zu lernen und unseren Kolleginnen und Kollegen an Bord eure Fragen zum Einsatzschiff und zur Bundespolizei zu stellen.

Open Ship an Bord der BP 84 NEUSTADT

Gemeinsam mit unserer Besatzung an Bord laden wir an folgenden Tagen auf einen Rundgang an Bord ein:

Dienstag, 25. Juni 2024, 10:00 bis 17:00 Uhr

Mittwoch, 26. Juni 2024, 10:00 bis 17:00 Uhr

Donnerstag, 27. Juni 2024, 10:00 bis 17:00 Uhr

In diesen Zeiträumen können Interessierte das Einsatzschiff von der Brücke bis zum Maschinenraum besichtigen. Die Crew an Bord beantwortet gern alle Fragen rund um den Einsatz und die Aufgaben der Bundespolizei See.

Komm zur Bundespolizei See

Für alle mit Salzwasser im Blut: Die Nachwuchsgewinnung der Bundespolizei ist an zwei Standorten der Kieler Woche vertreten. Unser Team berät direkt an Bord unseres Einsatzschiffes zu allen Fragen rund um Ausbildung und Studium bei der Bundespolizei, ebenso zu Laufbahn- und Verwendungsmöglichkeiten. Insbesondere beantworten während der Open Ship Zeiten die Kolleginnen und Kollegen alle Fragen zum Direkteinstieg Bundespolizei See. Wenn alle Fragen geklärt sind, nutze jetzt deinen Chance und bewirb dich noch bis zum 31. August 2024. Werde Teil unseres Teams.

Mit einem weiteren Stand sind wir im Marine Stützpunkt Kiel-Wik im Camp Marine vertreten. Auch hier dreht sich alles um deine Karrierechancen bei der Bundespolizei. Das Team ist zu folgenden Zeit gern für euch da und beantwortet eure Fragen.

Montag, 24. Juni 2024, 09:00 bis 14:00 Uhr

Dienstag, 25. Juni 2024, 09:00 bis 14:00 Uhr

Mittwoch, 26. Juni 2024, 09:00 bis 14:00 Uhr

Einsätze der Bundespolizei per VR-Brille

Sowohl an Bord unseres Einsatzschiffs als auch im Marine Stützpunkt Kiel-Wik im Camp Marine bieten wir unseren Gästen einen Einblick in die Arbeit der Bundespolizei. Über Virtual-Reality-Brillen könne sich Interessierte verschiedene Einsatzszenarien der Bundespolizei zu Lande, zu Wasser und in der Luft miterleben. Seid dabei und erlebt virtuell mit, wie es beispielsweise ist, aus einem Hubschrauber der Bundespolizei auf ein Einsatzschiff abgeseilt zu werden.

Wir freuen sich auf euren Besuch an Bord.

Wir sind Sicherheit auf See!

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion See Neustadt / Holstein, übermittelt durch news aktuell