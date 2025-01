Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Alkoholisiert und ohne Führerschein vor Verkehrskontrolle geflohen

Mainz (ots)

Im Rahmen einer Kontrollstelle sollte am späten Montagabend, 06.01.2025, gegen 23:50 Uhr in der Mombacher Straße ein dunkler BMW-Geländewagen kontrolliert werden, der aus Richtung Goethestraße kam. Unmittelbar vor dem Anhalteposten beschleunigte der Fahrer allerdings und bog nach rechts in die Fritz-Kohl-Straße ab.

Zwei Streifen fuhren dem Fahrzeug hinterher. Nur einige Hundert Meter weiter wurden die Einsatzkräfte fündig. Der Wagen war in der Wallstraße abgestellt worden. Ein 22-Jähriger, der eindeutig als Fahrer identifiziert werden konnte, stand in Begleitung einer weiblichen Person außerhalb des Wagens.

Er sei nicht gefahren, behauptete der Mann. Schließlich habe er Alkohol konsumiert und sei nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Doch er wurde als derjenige erkannt, der zuvor am Steuer gesessen hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,26 Promille. Der 22-Jährige wurde für die Entnahme einer Blutprobe auf die Dienststelle gebracht. Das Fahrzeug wurde in der Folge an die Mutter des Mannes übergeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell