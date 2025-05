POL-PDLD: Rülzheim - tödlicher Verkehrsunfall

Landau (ots) - Im Zeitraum vom 07.05.25 bis zum 08.05.25 besprühten bislang unbekannte Täter Fenster und Wände eines Wahlkreisbüros in der Kramstraße in Landau mit Graffiti und verursachten so Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat bzw. dem Tatzeitraum oder den Tätern geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0/-2003 ...

