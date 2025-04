Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 17-Jähriger zeigt Ausweis seines Cousin vor

Kehl (ots)

Beamte der Bundespolizei haben gestern an der Tram D Haltestelle beim Bahnhof in Kehl einen Ausweismissbrauch aufgedeckt. Hier zeigte ein französischer Staatsangehöriger bei der Kontrolle einen zeitlich abgelaufenen französischen Reisepass vor. Bei genauer Betrachtung fiel auf, dass das im Dokument angebrachte Lichtbild nicht mit dem 17-Jährigen übereinstimmte. Dieser gab auf Vorhalt zu, dass dies der Ausweis seines Cousin sei. Er wurde an die Erziehungsberechtigten übergeben und muss mit einer Anzeige wegen des Missbrauchs von Ausweispapieren rechnen.

