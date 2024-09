Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwerer Verkehrsunfall auf der Bienwald B9 in der Gemarkung Kandel

Kandel (ots)

Am 30.08.2024 kam es um 18:50 Uhr auf der Bienwald B9 im Ortsbereich Kandel zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam eine 50-jährige Autofahrerin ca. 300 Meter nach Kandel-Süd auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort seitlich frontal mit einem entgegenkommenden PKW. Es kam zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten und zwei leicht verletzten Personen. Die Fahrbahn musste während der Unfallaufnahme total in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden, was für einen erheblichen Rückstau in beiden Fahrtrichtungen sorgte. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz, die Verletzten wurden in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Aufgrund der Ermittlungslage ergab sich der Verdacht, dass die Unfallverursacherin am Steuer eingeschlafen und deshalb in den Gegenverkehr gefahren sein dürfte. Hierfür sprechenden die Zeugenaussagen und die Spurenlage. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, welches nach Abschluss der Ermittlungen im Rahmen des Unfallprotokolls an die Staatsanwaltschaft abgegeben wird.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell