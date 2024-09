Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schlichtungsversuch endet im Krankenhaus

Edesheim (ots)

Als ein junger Mann zwischen zwei Streithähnen schlichten wollte, wurde er selbst zum Opfer einer Körperverletzung. In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 02:20 Uhr gerieten zwei Männer in der Ludwigstraße in Streit, welcher in einer Schubserei gipfelte. Ein 19-Jähriger wollte zwischen den beiden Parteien schlichten, als einer der Männer ihm mit der flachen Hand ins Gesicht schlug. Der Angegriffene stürzte in der Folge zu Boden und trug sowohl Verletzungen im Gesicht als auch am Fuß davon. Er wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter der Telefonnummer 06323/9550 in Verbindung zu setzen.

