POL-PDLD: Auseinandersetzung in der Partnerschaft

Landau (ots) - Am 05.02.2025 befuhr gegen 17 Uhr eine 44-jährige Fahrradfahrerin die Gabelsbergerstraße in Landau und wollte an der Einmündung zur Rheinstraße nach links abbiegen. Hierbei übersah sie einen bevorrechtigten 17-jährigen Leichtkraftradfahrer, welcher die Rheinstraße in Richtung Queichheimer Brücke auf dem rechten Fahrstreifen befuhr. Bei der anschließenden Kollision stürzten beide und wurden ...

mehr