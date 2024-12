Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - 17-Jähriger nach Verkehrsunfall leicht verletzt - Verursacher flüchtig

Haren (ots)

Gestern Morgen gegen 8.40 Uhr kam es auf der Hünteler Straße in Haren zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 17-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrads leicht verletzt wurde. Nach Angaben des Jugendlichen, der gegen 8.40 Uhr in Richtung Hüntel unterwegs war, habe ein entgegenkommender schwarzer SUV seine Fahrspur vollständig blockiert. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Fahrer der Husqvarna Svartpilen 125 nach links aus und kam dabei von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug stürzte in ein angrenzendes Waldstück. Der Fahrer des SUV fuhr unvermittelt davon. Der junge Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu, benötigte jedoch keine medizinische Versorgung vor Ort. Die Maschine blieb augenscheinlich unbeschädigt. Die Polizei Meppen bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, insbesondere von Personen, die einen schwarzen SUV im Bereich der Hünteler Straße zur genannten Zeit beobachtet haben. Informationen können unter der Telefonnummer 05931/9490 gemeldet werden.

