POL-PDLD: Zeugen gesucht

In der Nacht vom 09.05.2025 auf den 10.05.2025 kam es in der Straße Am Großborn in Flemlingen zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Dort wurden zwei Nägel in den Asphalt der Straße geschlagen, sodass die Köpfe einige Zentimeter herausragten. Glücklicherweise wurde hierdurch niemand verletzt oder geschädigt.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den Täter geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter der Telefonnummer 06323-9550 in Verbindung zu setzten.

