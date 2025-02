POL-IZ: 250220.2 Heide: Täter flüchten nach Einbruch in Einfamilienhaus

Brokstedt (ots) - Bereits am 1. Februar schlug ein Unbekannter die Seitenscheibe eines parkenden Autos an der Landstraße zwischen Brokstedt und Willenscharen ein und stahl eine Handtasche. Die Polizei sucht Zeugen. Eine 66-jährige Frau parkte ihren blauen VW Golf am Samstag, den 01. Februar, zwischen 14:30 Uhr und 15:15 Uhr am Fahrbahnrand in der Straße Dörnbek ...

