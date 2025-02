Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall auf der BAB27 (Foto im Anhang)

Bild-Infos

Download

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen/BAB27. Am Mittwochmorgen (05.02.2025), gegen 05:55 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 27 zwischen zwei Pkw in Fahrtrichtung Cuxhaven. Ein 39-jähriger Bremerhavener befuhr den Überholfahrstreifen mit seinem VW Passat, als ein 33-jähriger Bremer mit seinem VW Golf unvermittelt und mit erheblichem Geschwindigkeitsüberschuss von hinten auffuhr. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und waren die einzigen Insassen in ihren jeweiligen Pkw. An den geführten Pkw entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Die Fahrzeugführer wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Pkw mussten beide geborgen werden, da sie nicht mehr fahrbereit waren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell