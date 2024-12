Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigungen an geparkten Pkw

Bad Nenndorf (ots)

(ps) In der Nacht von Samstag, den 07.12.2024, auf Sonntag, den 08.12.2024, ist es zu Sachbeschädigungen an mehreren geparkten Pkw im Bereich der Schillerstraße in Bad Nenndorf gekommen. Hierbei sind die Außenspiegel der Fahrzeuge beschädigt worden. Die Polizei Bad Nenndorf bittet Zeugen und ggf. noch unbekannte Geschädigte, sich telefonisch unter 05723/7492-0 zu melden.

