Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Mutmaßlich Sekundenschlaf führt zu Verkehrsunfall

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Raddestorf (ots)

Kreuzkrug (ZIE)

Am Samstag, 07. Dezember 2024, gegen 08.35h, ereignete sich an der Bundesstraße 61 in Kreuzkrug ein Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Transporter. Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr demnach ein 29jähriger Mann aus Bremen mit einem Mercedes Sprinter die Bundesstraße 61 aus Rtg. Jenhorst kommend in Rtg. Nordrhein-Westfalen. In Kreuzkrug kurz nach dem Raiffeisengelände kam er nach links von der Straße ab. Der Transporter durchfuhr hier zunächst den Seitenstreifen und zerstörte hier ein Verkehrszeichen (Vorwegweiser). Nachdem der Transporter im Anschluß weiter über den angrenzenden Radweg fuhr, geriet er in einen Böschungsbereich und kam letztendlich auf einem Acker zum Stillstand. Der Fahrzeugführer, sowie sein Beifahrer, ein 40jähriger Mann aus Bremen, blieben unverletzt. Seinen ersten Angaben zur Folge, sei der Fahrzeugführer kurzzeitig eingeschlafen. Dies und anzunehmende nicht angepaßte Geschwindigkeit dürften Unfallursache gewesen sein. Der Transporter trug insbesondere einen massiven Frontschaden davon und mußte abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt etwa 10000 Euro.

Die Verkehrsunfallaufnahme wurde durch die Polizei Stolzenau durchgeführt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Straf- und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell