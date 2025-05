Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Rieselfeld: Unbekannter verursacht mit gestohlenem Motorroller Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Samstag, 10.05.2025, ereignete sich gegen 01:30 Uhr in der Rieselfeldallee in Freiburg ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorroller und einer Fahrradfahrerin. Die Frau wurde leicht verletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein unbekannter Rollerfahrer wohl den dortigen Gehweg in nord-östliche Richtung. Zum gleichen Zeitpunkt sei eine Fahrradfahrerin ebenfalls auf der Rieselfeld in gleicher Richtung unterwegs gewesen und wollte vermutlich nach rechts in die Max-Josef-Metzger-Straße einbiegen. Dabei stieß der auf dem Gehweg fahrende Rollerfahrer mit der Frau zusammen. Die Fahrradfahrerin stürzte daraufhin und wurde leicht verletzt. Der unbekannte Rollerfahrer ließ sein Fahrzeug zurück und flüchtete zu Fuß.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der zurückgelassene Motorroller als gestohlen gemeldet war.

Der entstandene Sachschaden wird auf über 1.000 EUR geschätzt.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761 882-3100) hat den Unfall aufgenommen und sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet und/ oder möglicherweise Hinweise zu dem gesuchten Rollerfahrer geben können.

ak

