Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schluchsee: Motorradfahrer verletzt

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Am Sonntag, 11.05.2025, befuhr gegen 19:00 Uhr ein 62-jähriger Motorradfahrer die Landstraße L149 von Menzenschwand kommend in Richtung Schluchsee. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam der Fahrer ohne Fremdeinwirkung und vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit mit seinem Motorrad kurz vor einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Bei dem Sturz wurde der Motorradfahrer so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gefahren werden musste, wo er stationär aufgenommen wurde. Am Motorrad entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell