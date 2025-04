POL-MK: E-Scooter gestohlen

Altena (ots) - Am Freitagnachmittag oder in der darauffolgenden Nacht wurden an vier Fahrzeugen am Halsknopf Reifen zerstochen. Ein betroffener Halter bemerkte den Schaden am Samstag um 8.50 Uhr und rief die Polizei. Die Polizeibeamten stellten fest, dass drei weiteren Pkw betroffen sind. In der Nacht zum Freitag wurde an der Fritz-Thomee-Straße der Lack eines Mini Coopers zerkratzt. Am Samstagmorgen stellte ein ...

mehr