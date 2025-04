Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Draisine auf DB-Gleise umgesetzt

Halver (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag eine Draisine der Schleifkottenbahn gestohlen und auf Gleise der Deutschen Bahn umgesetzt. Sie fuhren dann offenbar bis zum Brügger Bahnhof, wo das Gefährt am Samstag gegen 16 Uhr entdeckt wurde. Unbekannte müssen den Zaun um das Vereinsgelände überklettert, die rund 100 Kilo schwere weggeschleppt und aufs DB-Gleis gesetzt haben. Die Bahnstrecke ist im Moment zwar nicht in Betrieb. Dennoch könnten vereinzelt Züge fahren, weshalb solche Aktionen durchaus gefährlich sein können. Die Draisine wurde leicht beschädigt. Ein Vertreter des Vereins holte das Schienenfahrzeug am Samstag in Absprache mit der Bahn ab und erstattete Anzeige bei der Polizei. Die ermittelt wegen eines besonders schweren Diebstahls, Hausfriedensbruchs, Sachbeschädigung und wegen eines versuchten gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02353/9199-0. (cris)

