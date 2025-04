Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche - Kaputtes Kleinkraftrad gefunden

Hemer (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag in eine Bäckerei an der Hauptstraße eingebrochen. Sie hebelten die gläserne Schiebetür auf und stahlen Geld. Die Polizei sicherte Spuren.

Am Samstagmorgen entdeckte eine Zeugin am Unterstand Babywald am Gaxberger Weg ein kaputtes Kleinkraftrad. Offenbar wurde das Zündschloss aufgebrochen. Das Kleinkraftrad der Marke Taiwan Golden Bee hatte kein Versicherungskennzeichen. Die Polizei stellte es sicher. In der Nacht zum Sonntag oder im Laufe des Sonntagvormittags wurde versucht, die Holztür einer Gartenhütte an der Rembrandtstraße aufzubrechen. Die Polizei stellte Aufbruchwerkzeug sicher. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell