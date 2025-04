Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vandalen am Vogelberg

Randalierer setzen Parkhaus unter Wasser

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte Täter haben vermutlich in der Nacht zu Samstag drei Fahrzeuge am Vogelberg beschädigt. "Unterm Vogelberg" gingen an zwei Volvo die Außenspiegel zu Bruch. An der Lieselotte-Kahn-Straße traf es u.a. die Außenverkleidung eines "KSR" Kleinkraftrades. Zudem meldeten Zeugen am Freitagabend ein beschädigtes Bushäuschen an der Fuelbecker Straße vor der Grundschule. Die Polizei ermittelt in allen vier Fällen wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. (dill)

Randalierer trieben Sonntag, zwischen 8 und 19 Uhr, im Parkhaus an der Overbergstraße ihr Unwesen. Auf allen elf Parkebenen verteilten sie der Pulver der dortigen Feuerlöscher. Zudem brachen sie Siegel von Wandhydranten und beschädigten einen Personenaufzug, in dem sie ihn und auch große Teile des Parkhauses unter Wasser setzten. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)

