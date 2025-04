POL-MK: Zwei Widerstände nach zwei Trunkenheitsfahrten in zwei Minuten

Neuenrade (ots) - Unbekannte Täter drangen vermutlich in der Nacht zu Samstag in eine Spielhalle an der "Erste Straße" ein. Hierfür hebelten sie eine Tür auf. Beute machten sie offenbar keine. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Wache Werdohl unter 02392/9399-0 entgegen. (dill) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer ...

