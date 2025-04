Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbrecher mögen Kellerräume

Kaiserslautern (ots)

Einbrecher haben sich in der Bismarckstraße in einem Mehrparteienhaus Zugang zu den Kellerräumen verschafft. Einem Bewohner des Hauses fiel am Montagabend auf, dass die Tür zu seinem Kellerabteil gewaltsam aufgebrochen wurde. Der Raum war durchwühlt, und es fehlte eine Kiste Wein.

Die Tatzeit liegt zwischen Samstagmittag, 12 Uhr, und Montagabend, 18.45 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind - möglicherweise mit einer Kiste Wein - werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden.

Auch in der Alex-Müller-Straße waren Einbrecher am Werk. Auch hier fiel einer Bewohnerin eines Mehrparteienhauses am Montag auf, dass sich jemand an ihrem Kellerabteil zu schaffen gemacht hatte. Die Tür wurde gewaltsam geöffnet und aus dem Raum ein Monitor für Computer-Spiele gestohlen.

Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Die Tatzeit kann lediglich auf den Zeitraum zwischen Sonntag (30. März), 6 Uhr, und Montag (7. April), 17.40 Uhr, eingegrenzt werden. Nähere Hinweise nimmt auch hierzu die Polizeiinspektion 1 entgegen. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell