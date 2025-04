Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Bei Überholmanöver Unfall verursacht

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein gefährliches Überholmanöver wurde einer 18-Jährigen am Montagmorgen auf der L395 zwischen Enkenbach und Kaiserslautern zum Verhängnis. Wie bisher bekannt ist, war die junge Frau gegen 7:30 Uhr in Richtung Kaiserslautern unterwegs, als sie mit ihrem Audi A4 in Höhe des Sportparks "Rote Teufel" auf die Gegenfahrbahn ausscherte, um einen Opel Insignia zu überholen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden Seat. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, wich die 18-Jährige nach links aus. Die Fahrerin kam von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Die Frau sowie ein 14-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und deshalb anschließend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem Audi entstand Totalschaden. Ein Abschleppwagen kümmerte sich um den Abtransport des Fahrzeugs. Der Gesamtschaden wird auf über 15.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen dauern an. |kfa

