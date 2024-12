POL-LIP: Lemgo-Brake. Einbruch in Einfamilienhaus - Schmuck gestohlen.

Lippe (ots) - Am späten Freitagabend (06.12.2024) um 23:45 Uhr versuchte ein unbekannter Täter durch Einschlagen einer Scheibe in den Edeka-Markt an der Weserstraße einzudringen. Die Scheibe hielt stand, sodass der Täter flüchtete. Zeugen beobachteten eine schwarz gekleidete Person mit Sturmhaube und Kapuze sowie mit kräftiger Statur. Der Täter entkam unerkannt. ...

